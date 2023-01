Rennradfahrer nach Unfall in Unterführung auf der Flucht

Zwei Radfahrer sind am Freitag gegen 12.35 Uhr in Kitzingen zusammengeprallt. Ein 44-Jähriger war auf dem Radweg von Kitzingen in Richtung Hohenfeld unterwegs und bog dann in die Unterführung der Staatsstraße ab, um auf die Südbrücke zu gelangen. Dort kam ihm ein Rennradfahrer entgegen. In der Unterführung stießen die beiden Männer mit den Köpfen zusammen. Dabei erlitt der 44-Jährige eine Platzwunde. Der Rennradfahrer fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Er wird auf etwa 35 Jahre geschätzt, war sportlich gekleidet und hatte ein auffällig neongelbes Rennrad der Marke Cannondale.

Was hat es mit der Zahl "82" an der Hauswand auf sich?

Ein Unbekannter beschmierte am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 21.30 Uhr in Mainstockheim am Kirchberg die Fassade eines Hauses. Mittels schwarzer Farbe malte er die Zahl "82" auf die Hauswand. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 800 Euro an.

Beim Gegensteuern in den Straßengraben gerutscht

Ein 21-jährige Autofahrerin geriet am Samstagmorgen bei Neuses am Sand ins Bankett. Beim Versuch, gegenzulenken, übersteuerte sie ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und im gegenüberliegenden Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Unbekannter macht sich über beide Außenspiegel her

Beide Außenspiegel eines roten VW Golf wurden zwischen 8. und 14. Januar von einem bislang Unbekannten beschädigt. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum in der Moltkestraße in Kitzingen geparkt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizei Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.