Sattelauflieger bleibt an Autobahnbrücke hängen

Wegen des Ausbaus der A3 ist die Brückenunterführung auf der Staatsstraße von Rüdenhausen nach Wiesentheid derzeit nur eingeschränkt passierbar. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer ignorierte nach Polizeiangaben am Freitag gegen 9.30 Uhr die Höhenbegrenzung von 3,80 Meter und befuhr trotz Verbotsschild mit seinem höheren Sattelzug die Strecke. Als er die Brücke unterqueren wollte, blieb er mit dem Aufbau des Sattelzugs an einer Stahlquerstrebe hängen. An der Brücke entstand geringer Sachschaden, der Sattelauflieger wurde verschoben. Den Schaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

Vorfahrt missachtet: Autofahrer leicht verletzt in die Klinik

Als eine 19-jährige Autofahrerin am Freitag gegen 15.40 Uhr von einem Flurweg auf die Kreisstraße von Biebelried nach Westheim einbiegen wollte, missachtete sie laut Polizei die Vorfahrt eines anderen Wagens. Es kam zum Zusammenstoß. Der 41-jährige Unfallbeteiligte wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Die linke Front seines Fahrzeugs wurde bei dem Unfall stark beschädigt, so dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Auch am Auto der Frau wurde die Front erheblich eingedrückt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf rund 18.000 Euro.

Unbekannte stehlen Fernseher aus Mehrfamilienhaus

Aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaltensondheimer Straße in Kitzingen wurde am Freitag zwischen 10 und 13.30 Uhr ein Fernseher entwendet. Das Gerät der Marke LG hat einen Wert von etwa 50 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang nicht.

Bei Einsatz wegen Ruhestörung auf Marihuana gestoßen

Eigentlich ging es um eine Ruhestörung, doch die Beamten, die in der Nacht auf Samstag nach Kleinlangheim gerufen worden waren, bewiesen ein feines Näschen. Aus der betroffenen Wohnung nahmen sie starken Marihuana-Geruch wahr. Deshalb durchsuchten sie die Räumlichkeiten und fanden eine geringe Menge Marihuana. Den 22-jährigen Besitzer erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Einen 56-jährigen Pedelec-Fahrer kontrollierte eine Polizeistreife am Samstagnachmittag in Kitzingen. Dabei ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum des Fahrers. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, nahmen den Mann mit auf die Wache und ließen ihm Blut abnehmen. Das Pedelec war offenbar selbst zusammengeschraubt und wurde ohne das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen benutzt. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Brennholz von Lagerplatz in Autobahnnähe entwendet

Von einem Holzlagerplatz an der Autobahn 7 bei Biebelried wurden zwischen 28. Januar und 11. Februar etwa zehn Baumstamm-Zuschnitte entwendet, die dort als Brennholz aufgestapelt waren. Das zugeschnittene Holz hat einen Wert von etwa 150 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.