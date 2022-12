Betrunkener Radfahrer stürzt beinahe zu Boden

In Schlangenlinien kam einer Polizeistreife am Samstag gegen 23.50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen ein Radfahrer entgegen, der auf seiner waghalsigen Fahrt beinahe zu Boden fiel. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ergebnis eines Schnelltests: mehr als 1,6 Promille. Der Radfahrer musste sich einer Blutentnahme auf der Inspektion unterziehen. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Berauschter Fahrzeugführer schläft in Auto am Straßenrand

Ein Fahrzeug, abgestellt am Rande der Staatsstraße zwischen Wiesenbronn und Rüdenhausen, wurde der Polizei am Samstag gegen 14.10 Uhr gemeldet. Die Beamten einer Streife staunten nicht schlecht, als sie vor Ort auf einen Mann trafen, der in seinem Wagen schlief. Er stand deutlich unter Einfluss berauschender Mittel. Deshalb wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Auf der Wache musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.

Autofahrerin ohne Führerschein, aber mit Handy am Steuer

Eine Autofahrerin stoppte die Polizei am Samstag gegen 10.20 Uhr im Stadtgebiet von Kitzingen, da diese während der Fahrt ihr Handy benutzte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz eines notwendigen Führerscheins war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Fahrerin droht nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Jugendliche passiert Kassenbereich, ohne zu bezahlen

Die Mitarbeiterin eines Verbrauchermarkts in der Straße "Sandäcker" in Dettelbach wurde am Samstag gegen 17.30 Uhr auf eine junge Kundin aufmerksam. Die 14-Jährige hatte den Kassenbereich bereits verlassen und gab auf Nachfrage an, dass sie noch unbezahlte Ware in der Tasche habe. Von der hinzugerufenen Polizei wurde die Jugendliche in Obhut genommen und anschließend an ihre Mutter übergeben. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Feuerwehr kann brennende Heizdecke rasch löschen

Vermutlich wegen eines technischen Defekts an einer Heizdecke geriet am Samstag gegen 19.50 Uhr eine Matratze in einer Wohnung in der Bahnhofsstraße in Kleinlangheim in Brand. Die Feuerwehr Kleinlangheim konnte den Brand rasch löschen. Die Bewohnerin blieb unverletzt.

Mann beobachtet Unfallflucht und kann Flüchtende stoppen

Eine Unfallflucht verhindern konnte am Freitag um 17.30 Uhr in Kitzingen ein 43-Jähriger. Der Mann hatte seinen Wagen am Stadtteilzentrum in der Siedlung geparkt und beobachtet, wie eine Frau beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug an seinem Auto hängenblieb. Die 27-Jährige wollte anschließend wegfahren, was der Geschädigte zu verhindern wusste. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Den Sachschaden am Pkw des Mannes schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

Bei Einbruch in Lagerhalle mehrere Kompletträder erbeutet

Eingebrochen wurde in der Nacht von Donnerstag, 8. Dezember, auf Freitag, 9. Dezember, in eine Lagerhalle im Iphöfer Stadtteil Possenheim. Der Spurenlage nach hatte der Täter zunächst einen Teil der Außenfassade aus Wellblech abgeschraubt, hochgebogen und so Zutritt in die Halle erlangt. Dort entwendete er mehrere Kompletträder landwirtschaftlicher Fahrzeuge, diverse Eisenstangen, Saatgut sowie eine größere Menge an Schmieröl. Der Wert der Gesamtbeute wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Mann geht aus Gaststätte und tritt gegen vorbeifahrendes Auto

Ein Unbekannter trat am Samstag gegen 1.40 Uhr in der Königsberger Straße in Kitzingen gegen ein vorbeifahrendes Auto und beschädigte dieses. Der Täter hatte sich zuvor mit weiteren Personen in einer Gaststätte in der Böhmerwaldstraße aufgehalten, war dann nach draußen gegangen und hatte gegen den Wagen getreten, der gerade an ihm vorbeifuhr. Anschließend flüchtete der Mann. Die Polizei traf vor Ort lediglich die Kumpanen des Täters an, die allesamt angaben, den Mann nicht zu kennen.

Hinweise zu den offenen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.