Alkoholisierter Disko-Besucher schlägt Sicherheitsmann ins Gesicht

Zu einem handfesten Streit kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor einer Diskothek in Volkach. Nachdem ein 27-Jähriger vom Sicherheitsdienst der Disko verwiesen worden war, schlug dieser dem Security-Mitarbeiter mit der Faust ins Gesicht. Die eintreffende Polizeistreife stellte bei dem Angreifer erheblichen Alkoholwert fest. Den Täter erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Apfeldieb bedient sich an drei Bäumen und pflückt alles ab

Wie erst jetzt gemeldet wurde, bediente sich ein unbekannter Täter am 4. Oktober gegen 15 Uhr an drei Apfelbäumen bei Fahr am Main. Er pflückte sämtliche Äpfel und nahm sie mit. Die Bäume standen auf einer Ackerfläche neben der Kreisstraße zwischen Fahr und Volkach. Der Eigentümer sprach gegenüber der Polizei von etwa 150 Kilogramm Äpfeln, die für die Saftherstellung gedacht waren, und gab den Wert mit rund 200 Euro an. Zur Tatzeit wurde ein Fahrzeuggespann am Tatort gesichtet, die Polizei bittet um Hinweise.

Fahrzeug geöffnet und beschädigt: Dieb zieht ohne Beute von dannen

Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, Zugang zu einem Firmenfahrzeug, das im Hoheimer Weg in Kitzingen abgestellt war. Er durchsuchte zunächst das Handschuhfach und entfernte anschließend gewaltsam die Plastikverkleidung unter dem Lenkrad. Schließlich verließ er ohne Beute den Tatort. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 100 Euro geschätzt.

Unbekannter entwendet Mountainbike aus einem Hof

Ein Mountainbike wurde zwischen Montag, 10. Oktober, und Donnerstag, 20. Oktober, in der Straße Am Hündlein in Iphofen entwendet. Der Eigentümer hatte das Rad abgeschlossen im Hof seines Anwesens abgestellt. Dort knackte der Täter offenbar das Fahrradschloss und nahm das schwarze Mountainbike der Marke Cube an sich. Der Wert beläuft sich auf 525 Euro.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen nimmt die Polizei Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.