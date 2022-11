Nachdem ein Ladendieb in Kitzingen erwischt worden war, nahm er die Beine in die Hand und versuchte zu fliehen. Die Kitzinger Polizeibeamten waren jedoch schneller.

Um schnelle Unterstützung hatte der Angestellte eines Verbrauchermarktes am Samstag in der Marktbreiter Straße in Kitzingen gebeten, als er sich telefonisch bei der Einsatzzentrale in Würzburg gemeldet hatte. Der Angestellte hatte gerade einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt.

Als der Dieb darauf angesprochen wurde, stieß er den Angestellten beiseite, um anschließend zu Fuß in Richtung Kitzinger Innenstadt zu flüchten, wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtet. Auf der Konrad-Adenauer-Brücke traf der Flüchtige auf ein Streifenfahrzeug. Allerdings dachte der Dieb nicht daran, stehen zu bleiben, sondern rannte weiter. Offensichtlich unterschätzte er dabei die Kitzinger Polizisten, die ihn bereits nach wenigen Metern zu Fuß einholen und festnehmen konnten.

In diesem Fall wurde unverzüglich die Staatsanwaltschaft in Würzburg eingebunden. Danach wurde der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Kitzingen wenden unter Tel. 09321/141-0.