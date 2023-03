Wer schon immer mal ein Instrument ausprobieren oder seine Stimme testen lassen wollte, der ist beim "Tag der offenen Tür" der Kitzinger Musikschule am Samstag, 25. März, richtig: Von 13.30 bis 17 Uhr können selbst die jüngsten Besucher von 18 Monaten bis drei Jahren in Sonderaktionen mit ihrer erwachsenen Begleitperson eine Probeeinheit genießen.

Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung der Stadt Kitzingen: "Musik für Kleine und Große" nennt sich das spezielle Programm. Bei der "Musikalischen Früherziehung" sind Kinder ab vier Jahren bis zum Schuleintritt angesprochen. Die Bandbreite der Musikinstrumente, die ausprobiert werden können, ist groß: Klavier, Gitarre, Blockflöte, Cello, Violine, Akkordeon, Saxofon, Klarinette, Trompete, Posaune, Querflöte und Schlagzeug gehören dazu.

Jugendliche und Erwachsene sind an diesem Tag ab 16.30 Uhr in Raum 17 zum Grooven eingeladen. Im Workshop "Percussionfeeling" erfahren sie am eigenen Leib, wie viel Spaß es bereitet, Teil einer Rhythmusgruppe zu sein. Außerdem können sich an diesem Nachmittag künftige Rockgitarristen im Raum 16 mit der E-Gitarre anfreunden und das erforderliche Bandequipment bestaunen. "Selbstverständlich sind auch alle Besucher, die einfach nur mal reinhören wollen, gern gesehene Gäste", betont Musikschulleiterin Sigrun Reder.

Instrumente und Chortheater

In den verschiedenen Unterrichtsräumen stellen die Instrumentalschüler zwischen den Schnuppereinheiten immer wieder ihr jeweiliges Lieblingsinstrument vor, selbstverständlich ist auch das Chortheater mit einer Aktion vertreten. Auch der Förderverein der Musikschule wird sich vorstellen und über seine Arbeit informieren. Kaffee, Kuchen und Getränke stehen bereit.

Ein genauer Zeitplan des Programms wird rechtzeitig auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-kitzingen.de veröffentlicht. Kurzentschlossene können sich direkt vor Ort für das kommende Schuljahr 2023/24 neu anmelden. Ansonsten ist die Neuanmeldung in den beiden Wochen vor den Osterferien, also vom 20. bis 31. März vorgesehen.

Breit gefächertes Angebot

Das Unterrichtsangebot der Musikschule ist in zwei Bereiche gegliedert: Der Elementarbereich ist für Kinder bis circa sechs Jahre gedacht. Hier werden musikalische Grundlagen gelegt, die Kinder werden auf das Instrumentalspiel vorbereitet. Sollte im Anschluss noch kein Instrumentalunterricht in Frage kommen, bietet die Musikschule eine Übergangslösung an.

Im Elementaren Tasten- oder auch Ukulelen-Spiel werden die Kinder in Kleingruppen spielerisch an Tasten- oder auch Saiteninstrumente herangeführt. Ein Einstieg ist auch über das Orff'sche Schlagwerk in der Instrumentalen Grundausbildung möglich.

Mit dem Eintritt in die Grundschule ist dann auch eine Anmeldung im Instrumentalbereich möglich. Je nach Neigung können unterschiedliche Instrumente erlernt werden: Trompete, Posaune, Horn, Tuba, Saxofon, Klarinette, Blockflöte, Querflöte, Violine, Viola, Cello, Gitarre, E-Gitarre oder Bassgitarre, Klavier, Akkorden und Schlagzeug/Perkussion. Gesangsunterricht ist natürlich auch im Angebot.

Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, sich zu Ensembleunterricht oder Chor anzumelden. Von Chortheater bis hin zum Streichorchester über Bläser-, Percussion-, Akkordeon- oder Gitarrenensembles ist alles möglich. Und wer gerne swingt, der ist in der BigKitzBand bestens aufgehoben.

Weitere Informationen sowie Anmeldeunterlagen sind über die Internetseite www.musikschule-kitzingen.de oder im Musikschulbüro erhältlich.