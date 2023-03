Solisten und Ensembles, allesamt Schülerinnen und Schüler der Kitzinger Musikschule, laden am Mittwoch, 22. März, um 18 Uhr, zum Konzertabend in die Alte Synagoge ein.

Das Publikum erwartet ein buntes Programm, präsentiert von unterschiedlichen Altersklassen und Besetzungen, wie es in der Ankündigung heißt. Mit Werken aus verschiedenen Epochen und Musikstilen ist ein eindrucksvoller Einblick in die Musikschularbeit und die Klangvielfalt der an der Musikschule unterrichteten Instrumente gegeben.

Im Anschluss stehen die Lehrkräfte gerne zu Beratungsgesprächen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.