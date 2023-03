Der Marktturm in Kitzingen wird für etwa drei Monate eingerüstet. Zumindest der untere Teil. Das teilt die Stadt in einem Presseschreiben mit. Die Anbauten – also das Café, die Pizzeria und das Geschäft für Telekommunikation – müssen neu gestrichen und die Holzfenster überarbeitet werden.

Die Farbe wird an die überarbeitete Fassade des Rathauses angepasst. "Das Gerüst wird am 3. April aufgebaut", informiert Projektleiter Dennis Bischof vom städtischen Bauamt. Läuft alles nach Zeitplan, sind die Arbeiten Anfang Juli abgeschlossen.

Vorschaubild: © FOTO Siegfried Sebelka