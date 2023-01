Im vierten Quartal 2022 wurde die Kitzinger Feuerwehr zu insgesamt 62 Einsätzen gerufen. Somit summierte sich die Einsatzzahl im vergangenen Jahr auf 279 Einsätze. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem es 271 Einsätze gab, war das ein minimaler Anstieg.

Die meisten Alarmierungen verursachten die schnellen Türöffnungen für den Rettungsdienst mit 13 Einsätzen. Bei drei Tragehilfen mit der Drehleiter konnte der Rettungsdienst unterstützt werden. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst war die Feuerwehr an zwei Personensuchen beteiligt, die jeweils erfolgreich verliefen. Eine Meldung, wonach ein Mensch mit einem Hund im Wasser angeblich im Wasser verschwanden, bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Sieben Ölspuren verschiedener Größenordnungen gab es im Stadtgebiet zu beseitigen, heißt es in dem Bericht weiter. Drei Verkehrsunfälle im Stadtgebiet und einer außerorts beschäftigen die Helfer ebenfalls, dabei gab es ein Todesopfer zu beklagen.

Bei einer Tierrettung konnte einem verletzten Vogel geholfen werden. Zweimal wurde Gast-Geruch gemeldet, was sich als Fehlalarm herausstellte.

Einsätze auf den Autobahnen

Achtmal musste die Kitzinger Wehr auf die umliegenden Autobahnen ausrücken. Dabei ging es zu Verkehrsunfällen, Autobränden und einem Gefahrengutunfall. Dreimal rückte man zudem zur Unterstützung in den Landkreis aus. In Mainbernheim waren der Rüstwagen und die Drehleiter gefordert. In Iffigheim wurde ebenfalls der Rüstwagen benötigt und in Albertshofen kam ein Löschfahrzeug zum Einsatz.

Zehnmal lösten automatische Brandmeldeanalgen aus, wobei es einmal tatsächlich auch brannte. Drei Kleinbrände, ein ausgelöster Rauchmelder sowie zwei Zimmerbrände komplettierten die Einsätze für das Jahr 2022.