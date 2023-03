Manchmal braucht es nicht viel, um Feuerwehren glücklich zu machen – manchmal wird da aber auch am ganz großen Rad gedreht. Kommandant Mattias Gernert und Vorsitzender Carsten Lieb stellen bei der Dienstversammlung der Kitzinger Wehr am Samstagabend einige Beispiele vor.

Da war etwa ein Motorradfahrer, der bei einem Sturz schwer verletzt und unter anderem von der Feuerwehr gerettet wurde. Noch aus der Reha meldete er sich telefonisch und bedankte sich, sobald es ihm möglich war, persönlich bei den bei der Rettung beteiligten Organisationen mit einem Süßigkeitenkorb und einem Dankschreiben.

Eine anonyme Spenderin füllte die Eistruhe

Und da war die Kitzinger Firma, die nach einem Feuerwehreinsatz auf ihrem Betriebsgelände sich mit einer Kühltruhe gefüllt mit den verschiedensten Speiseeissorten bedankte. Die war schnell geleert, was nicht nur am heißen Sommer lag und anschließend durch eine anonym bleiben wollende Spenderin gleich wieder gefüllt. Der Feuerwehrverein füllte die Truhe dann noch zwei mal, was, so die Vermutung des Kommandanten auch dazu führte "dass vielleicht noch mehr Kameradinnen und Kameraden zu den Übungen und Einsätzen kamen". Im Sommer soll die Truhe wieder aufgestellt werden – Spenden sind willkommen.

Dass das alles noch zu steigern ist, zeigte Carsten Liebig: Leo Schüppel trat 1950 mit damals 17 Jahren der Kitzinger Feuerwehr bei, widmete dann einen großen Teil seines Lebens eben dieser Wehr und wurde unter anderem auch Ehrenmitglied. Anlässlich seines 90. Geburtstags vor einigen Wochen gab es für die gratulierenden Feuerwehrler eine ganz besondere Überraschung: Zusammen mit Ehefrau Pauline überreichte er ihnen die Urkunde über die "Leo und Pauline Stiftung" dotiert mit 25.000 Euro zugunsten des Feuerwehrvereins. Da war nicht nur der Vorsitzende sprachlos, der Saal erhob sich am Samstag für langen Beifall für die Schüppels.

Über 4300 Stunden leistete die Kitzinger Wehr ehrenamtlichen Dienst

Ansonsten, so der Kommandant, war 2022 ein Jahr mit vielen Einsätzen für die 92 aktiven Feuerwehrleute: 279 mal mussten sie ausrücken, zu 62 Bränden, 131 technischen Hilfeleistungen 51 Türöffnungen, 20 Unfällen und einigem mehr. "Insgesamt wurden 4314 ehrenamtliche Stunden geleistet und 19 Personen gerettet", so Gernert.

Der ehemalige Vorsitzende Joachim Somorowsky verabschiedet sich aus dem aktiven Dienst

Nicht alle üblichen Veranstaltungen konnte der Verein durchführen, noch immer machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem wurde und wird auch künftig viel versucht, den kameradschaftlichen Zusammenhalt in der Wehr zu fördern. Eine Herausforderung dürfte das Kitzinger Weinfest werden, dann da übernimmt die Feuerwehr den Stand mit alkoholfreien Getränken.

1500 Euro wird der Verein in eine Sichtschutzwand für Einsätze investieren. "Erwartet, dass ich komme, das muss sein", sagte Oberbürgermeister Stefan Güntner über sein Selbstverständnis im Umgang mit der Wehr. Und er hatte auch die Nachricht mitgebracht, dass im aktuellen Haushalt gut 900.000 Euro für die Wehren der Stadt eingestellt sind und dazu noch die Kosten für die neue Drehleiter in Höhe von 650.000 Euro aufgebracht werden.

Zusammen mit Kreibrandrat Dirk Albrecht zeichnete die Führung der Wehr Johannes Götz und Lars Elliger für 25 Jahre aktiven Dienst aus. Aus diesem Dienst wurde altersbedingt Joachim Somorowsky verabschiedet, der 1974 in die Wehr eintrat und unter anderem auch Vorsitzender des Vereins war. Für seine Verdienste erhielt er das Ehrenkreuz in Silber des Landesfeuerwehrverbands.