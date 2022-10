Wie die Gaspreisbremse konkret umgesetzt werden soll, wird zwar noch diskutiert, aber beschlossen ist sie. Was Verbraucherinnen und Verbraucher ebenfalls freuen dürfte, ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme von 19 auf sieben Prozent.

Diese Entlastung erreicht auch die Kundschaft der Licht-, Kraft- und Wasserwerke (LKW) Kitzingen, wie der Energieversorger nun in einer Pressemitteilung verspricht. Darin wird LKW-Geschäftsführer Marek Zelezny zitiert: "Wir freuen uns, dass unsere Kundinnen und Kunden nicht zusätzlich durch die Gasbeschaffungsumlage belastet werden. Trotz der sehr kurzfristigen Entscheidung zwei Tage vor dem geplanten Einführungstermin können die LKW Kitzingen GmbH die Erhebung der Gasumlage stoppen.“

Höherer Preis mit Gasumlage im Oktober wird zurückgezahlt

Das bedeute, dass der Arbeitspreis von Kunden der LKW Kitzingen GmbH zum 1. November nicht wie angekündigt um die Gasumlage steige. Diese Umlage hätte einen Durchschnittskunden mit einem Jahresverbrauch in Höhe von 20.000 Kilowattstunden (kWh) mit 500 Euro belastet, rechnet die LKW in dem Presseschreiben vor. Der bereits erhöht bezahlte Oktoberabschlag werde in der nächsten Jahresabrechnung berücksichtigt.

Zudem verspricht der Kitzinger Energieversorger: "Die Mehrwertsteuersenkung wird 1:1 bei den Kundinnen und Kunden der LKW Kitzingen GmbH ankommen."