Die Kitzinger CSU-Senioren trafen sich dieses Mal in der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg, wo sie an einer Andacht mit Pfarrer Heinz Haag teilnahmen. Anschließend führte sie Schwester Dorothea über das Gelände und berichtete von der Geschichte des Bergs, der schon in der Steinzeit besiedelt gewesen sei. Bereits im 7. Jahrhundert gab es eine Kapelle aus Holz am Kapellrangen. Sie berichtete über die Entstehungsgeschichte des Geistlichen Zentrums. In der Communität Casteller Ring leben derzeit 29 evangelische Schwestern.

Die Bildungs- und Tagungsstätte bietet kreative, spirituelle und theologische Kurse für Interessierte aus Kirche, Gesellschaft und Wirtschaft an, auch Urlaubsgäste sind willkommen. Das Haus St. Michael ist ein Haus der Stille und der Meditation, der Jugendhof kann Kinder- und Jugendgruppen aufnehmen.

Hinter dem Schlosspark erstreckt sich ein großes Mischwaldgebiet, das seit 2007 als Friedwald für alle Konfessionen dient. Den Schwestern obliegt die Begleitung von Menschen in Trauer als auch die Sterbevorbereitung und Bestattung.