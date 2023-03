Zum zweiten und letzten Mastersrundenwettkampf trafen sich der LRC Neumarkt und der AC 82 Schweinfurt beim KSV Kitzingen um sich im Gewichtheben zu messen. In der Mastersrunde gibt es keine Gewinn- und Verlustpunkte sondern es gewinnt der Verein, der an beiden Wettkämpfen zusammen die meisten Punkte erzielt hat.

Mit Caroline Pröstler, Armin und Benjamin Uhl sowie Thomas Stöhr, ging diesmal eine vollständige Mannschaft an den Start. Die vier lieferten zusammen 1033 Sinclair-Meltzer Punkte ab, was zirka 380ScMPkt mehr als im ersten Wettkampf waren. Der Tatsache geschuldet, dass man am ersten Wettkampftag nur zu dritt antrat. Bester Heber der Kitzinger war wieder mal Armin Uhl, der mit 110kg im Reißen und 236kg im Stoßen 300ScM Punkte erreichte.

Der LRC Neumarkt als stärkster Verein der Partie erreichte 1119ScM Pkt. Zusammen mit der Leistung aus dem ersten Wettkampf konnten sie sich den dritten Platz in der Abschlusstabelle sichern. Der AC Schweinfurt nach dem ersten Wettkampftag noch Tabellennachbar der Kitzinger, legte ebenfalls an Leistung zu und konnte mit 1068ScM Pkt. einen Tabellenplatz hoch auf fünf klettern.

Für die Kitzinger gab es keine Möglichkeit mehr einen Platz gut zu machen. Aufgrund der schlechten Leistung am ersten Wettkampftag war es nicht mehr möglich den neuen Tabellennachbar Neuaubing noch einzuholen. Somit beendet der KSV Kitzingen die Mastersrunde 2023 auf Platz 7. Gewonnen hat der TSV Röthenbach mit einer Durchschnittsleistung von 1159ScM.Punkten.

Von: Thomas Stöhr (Mitglied, KSV Kitzingen)