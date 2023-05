Zwei Jugendliche haben am späten Montagabend einen 35-Jährigen körperlich angegangen, bedroht und dessen Rucksack entwendet. Wie die Polizei mitteilt, konnten die flüchtenden Jugendlichen wenig später von einer Streifenbesatzung festgenommen werden.

Am Montagabend, um 23.10 Uhr, haben zwei Jugendliche einen 35-Jährigen im Bereich des Bleichwasenareals beraubt. Die 15 und 16 Jahre alten, mit einem Messer bewaffneten Jugendlichen forderten den Mann zur Herausgabe von Bargeld auf. Einer der Jugendlichen schlug in Richtung des 35-Jährigen, der andere entriss ihm den Rucksack. Der 35-Jährige blieb bei der Attacke unverletzt und folgte den Jugendlichen, die zu Fuß in Richtung Mainbernheimer Straße flüchteten.

Polizei ist zur Stelle

Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen waren zu dieser Zeit in der Nähe des Areals auf Streife und wurden auf die Flüchtenden sowie den 35-Jährigen aufmerksam. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten einen Jugendlichen noch in Etwashausen. Mit Unterstützung benachbarter Dienststellen wurde auch der zweite Tatverdächtige wenig später festgenommen. Der entwendete Rucksack des Geschädigten konnte samt Inhalt gesichert werden.

Kripo ermittelt

Die Jugendlichen wurden anschließend zur Dienststelle gebracht. Noch in der Nacht übernahmen Beamte der Kripo Würzburg die Ermittlungen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen, unter anderem einer Wohnungsdurchsuchung, wurden die Jugendlichen in den frühen Morgenstunden des Dienstags in die Obhut der Eltern übergeben. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Verbrechens des Raubes, der Bedrohung und der gefährlichen Körperverletzung verantworten müssen.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp