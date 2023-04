Mehr als 30 neue Bäume haben die Kitzinger Stadtgärtner in den letzten Tagen gepflanzt – und dafür gesorgt, dass die Stadt noch ein wenig grüner wird. Insgesamt 27 Bäume sind alleine "Am Dreistock" in der Nähe des Postfrachtzentrums gepflanzt worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Zehn neue Bäume wurden unterhalb der Südbrücke, zwischen den beiden Radwegen gesetzt. Ulmen, Linden, Hopfenbuchen und Amberbäume sind dabei. "Allesamt Bäume, die mit den klimatischen Bedingungen bei uns gut zurechtkommen sollten", sagt Stadtgärtner Manuel Schömig. Rund 75 Bäume haben er und seine Kollegen in diesem Frühjahr im Stadtgebiet angepflanzt und damit eine Vorgabe des Stadtrates umgesetzt: Für jeden entfernten Baum sollen mindestens drei neue gepflanzt werden.