Gypsy-Jazz vom Feinsten – feinfühlig und feurig, freudig-fetzend und traurig-schwermütig – präsentiert das Romeo Franz Ensemble am Samstag, 18. März, ab 20 Uhr in der Alten Synagoge in Kitzingen. Laut der Ankündigung zählen Romeo Franz und seine Musiker zählen zu den bekanntesten Vertretern der Musik deutscher Sinti. Der Musikstil kommt dem Stil des "Hot Club de France" mit Stephane Grapelli sehr nahe. Dennoch hat das Ensemble seinen ganz eigenen und unverkennbaren Stil. Das Repertoire ist breit gefächert: Swing, Jazz der 30er bis 50er Jahre, Latin, Walzer, ungarische Folklore und eigene Kompositionen.

Karten gibt es in der Tourist-Info, ab 19 Uhr an der Abendkasse und im Internet unter s-access.eu/Kitzingen.