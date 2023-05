Am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr kam es auf dem Verbindungsweg zwischen Glauberstraße und Innerer Sulzfelder Straße in Kitzingen zwischen zwei Fahrradfahrerinnen zu einem Unfall. Laut Polizeibericht fuhr eine unbekannte Fahrradfahrerin mittig auf dem Weg, so dass eine entgegenkommende zwölfjährige Radlerin ausweichen musste. Dabei stürzte das Mädchen zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Obwohl das Mädchen um Hilfe rief, hielt die Radfahrerin lediglich kurz an, sah das Mädchen an und entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.