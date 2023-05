Am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr fuhr ein Unbekannter in Kitzingen mit einer Moto-Cross-Maschine die Mainbernheimer Straße auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Königsberger Straße.

Als der Biker einen Streifenwagen erblickte, bog er sein Kennzeichen um, so dass es nicht mehr abgelesen werden konnte, heißt es im Polizeibericht. Dann beschleunigte er stark und fuhr geradeaus in Richtung Innenstadt.

Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf und folgte dem Motorradfahrer über die Konrad-Adenauer-Brücke, den Hindenburgring Nord zur Fischergasse, über die Alte Mainbrücke, ehe die Beamten die Verfolgung aufgrund der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer abbrechen mussten.

Der Biker beging auf der Flucht mehrere Verkehrsverstöße. Er trug einen schwarzen Hoodie mit weißem Schriftzug auf dem Rücken. Das schwarze Cross-Bike dürfte laut Polizeiangaben ein Zwei-Takter der 125ccm-Klasse gewesen sein.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.