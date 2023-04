Da reagierte Hans Poschet, Vorsitzender des Kraftsportvereins (KSV) Kitzingen in der Jahreshauptversammlung, spontan. Gerne erblickte er das Trainer-Urgestein Siegfried Pusch in den Mitgliederreihen und Poschet honorierte ihn mit einem Weinpräsent. Was "Uns Uwe" dem Hamburger SV war, ist "Uns Siggi" als Idol dem KSV und seinen Gewichthebern.

Er gilt als Trainer-Legende an der Glauberstraße und kommt mit seinen 86 Jahren an Montagen und Freitagen immer noch in der Walter-Schneider-Sporthalle vorbei, um sich fit zu halten. Der Fröhstockheimer war einst als Heber zweimal Unterfränkischer Meister, die größten Erfolge durfte er aber als Trainer feiern.

Fast seit 70 Jahren dabei

Er war der Trainer der glorreichen Riege, die im Jahr 1981 den Vereinsrekord markierte, der wohl ein Rekord für die Ewigkeit bleiben wird. Siggi Pusch fungierte von 1971 bis 1993 als Trainer und hat mehrere Generationen Gewichtheber geformt. Der 86-Jährige hält dem KSV satte 69 Jahre die Treue und Hans Poschet übte sich in Vorfreude auf das kommende Jahr, wenn er Pusch für 70 Jahre Mitgliedschaft auszeichnen kann. "Wir verneigen uns vor deiner Leistung", sagte Hans Poschet unter dem Beifall der Anwesenden.

Der Vorsitzende ehrte weitere elf Frauen und Männer für langjährige Vereinstreue und auch Hans Poschet selbst befand sich unter den Geehrten für 40 Jahre: Bei den Sportlern ragte Thomas Stöhr heraus, der sich in seiner Altersklasse den Deutschen Meistertitel bei den Masters errungen hatte. Dauergast bei der Sportlerehrung ist Karl-Heinz Schwenkert, der bei den Masters Bronze in seiner Altersklasse gewonnen hatte. Beide gehörten auch zur Mannschaft mit Benjamin Uhl, Armin Uhl, Stefan Holzer, und Norbert Graber, die als Mannschaft den Landestitel bei den Masters nach Kitzingen geholt hatten. Sie holten in leicht veränderter Besetzung den Titel der Frankenmeisterschaft, daran waren auch noch Raphael Zink und Gabriel Vornberger beteiligt.

Die Zusammenarbeit läuft gut

Poschets spezieller Dank ging an Astrid Kropp, die die wichtige Arbeit der Mitgliederverwaltung übernommen hat. Kai Kasper war dem Vorsitzenden als sein Stellvertreter eine wichtige Stütze und der ehemalige Vorsitzende Harald Sauf arbeitet viel im Hintergrund. Er arbeitete Astrid Kropp in die Vereinssoftware und er spielt eine führende Rolle beim Anbau an die Sickergrundhalle, die aktuell generalsaniert wird. Dort entsteht ein Anbau an die Halle, wo der KSV ein sportlich neues Zuhause bekommt. Harald Sauf rechnet damit, dass der KSV im Herbst kommenden Jahres dort einziehen kann, worauf die Kraftsportler jetzt schon hinfiebern. Hans Poschet betonte die gute Zusammenarbeit mit den Abteilungsleitern der Gewichtheber und Boxer.

Von den Gewichthebern berichtete Michael Amend, dass die KSV-Heber erstmals in den über 125 Jahren Vereinsgeschichte eine Gemeinschaft mit Kraftmühle Würzburg eingehen musste, da der KSV keine eigene Mannschaft mehr auf die Beine stellen konnte. "Ich denke, es war eine gute Entscheidung, die Heber-Gemeinschaft einzugehen", resümierte Amend. Beide Vereine hätten damit den Grundstein für eine langjährige Zusammenarbeit gelegt.

Die Geehrten

40 Jahre: Arnold Reuß, Hans Poschet, Maria Fischer, Ursula Stöhr, Harald Hader, Andreas Darlapp, Harald Sauf, Thomas Stöhr.

25 Jahre: Rainer Schäfer.

15 Jahre: Marlis Hesterberg, Ursula Rodic, Günter Rodic, Thomas Ziegler.