Auf die Kitzinger Ergebnisse beim sogenannten "Wattbewerb" weist der städtische Pressesprecher Ralf Dieter in einem Schreiben an diese Redaktion hin. Darin heißt es, dass die Große Kreisstadt Platz 19 unter 191 Städten belegt. Das könne sich durchaus sehen lassen, heißt es in der Verlautbarung, der die folgenden Informationen entnommen sind.

Zumal Kitzingen bei einer anderen Kategorie sogar noch besser liegt: Platz 12. „Aber natürlich wollen wir noch weiter nach vorne kommen“, kündigt Oberbürgermeister Stefan Güntner an. Der Ausbau der erneuerbaren Energien liegt nicht nur ihm am Herzen.

Der sogenannte „Wattbewerb“ ist am 21. Februar 2021 ins Leben gerufen worden. Klimaschutzaktivisten haben den Wettstreit als Anreiz für Kommunen gestartet, den Ausbau von erneuerbaren Energien auf spielerische Art und Weise voranzutreiben. 71 Großstädte und 191 Städte sowie 89 kleinere Gemeinden haben sich mittlerweile angemeldet. Jedes Bundesland ist mindestens einmal vertreten.

Stromerzeugung durch Sonnenkraft soll weiter ausgebaut werden

Die jeweilige installierte Photovoltaik-Leistung pro Einwohner zum Wettbewerb-Start wird angegeben, die aktuelle Leistung pro Einwohner und der Zuwachs. Mit einem Zuwachs von 237 Watt pro Einwohner seit Februar 2021 liegt Kitzingen in dieser Kategorie auf Rang 19, bei der Frage, wie viel Watt aktuell pro Einwohner durch PV-Anlagen erzeugt wird, schneidet die Große Kreisstadt sogar noch ein wenig besser ab: Platz zwölf - dank 1527 Watt.

Für Klimaschutzmanager Martin Schneider ist das eine gute Ausgangslage, auf der sich aufbauen lässt. „Wir wollen die Stromerzeugung durch Sonnenkraft weiter ausbauen“, kündigt er an. In unmittelbarer Nähe des Gewerbegebietes ConneKT ist eine Photovoltaik-Anlage geplant, die Kitzingen nach ihrer Fertigstellung im Ranking ein ganzes Stück weiter nach oben bringen dürfte. Außerdem werden Privatleute auch in diesem Jahr mit einer Förderung für die Installierung von PV-Anlagen auf ihren Dächern unterstützt. „Wir wollen beim Wattbewerb dauerhaft unter die ersten Zehn kommen“, formuliert Martin Schneider das Ziel.

Es gibt bis zu zehn Prozent Zuschuss für private Bauträger

Bis zu zehn Prozent der Netto-Gesamtkosten einer Photovoltaik-Anlage, maximal jedoch 2500 Euro Zuschuss, können Hausbesitzer von der Stadt dafür erhalten. Erst mit der Förderzusage in der Hand dürfen Bauherren aktiv werden. Für den Antrag, der in der Kämmerei abzugeben ist, sollten Bauherren einen Kostenvoranschlag für die geplante Baumaßnahme vorlegen können. Die Förderung gilt für Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser mit bis zu drei Wohnungen. Pro Jahr hat der Stadtrat 50 000 Euro zur Verfügung gestellt.