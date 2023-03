Es war ein Versuch. Und der war offensichtlich erfolgreich. Alle Mitstreiter wollen auch im kommenden Jahr beim „Wärme-Winter“ dabei sein. Die Angebote kamen bei der Kitzinger Bevölkerung gut an, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtverwaltung. Dem Schreiben sind auch die folgenden Inhalte entnommen.

Im Spätherbst 2022 hatten sich Mitarbeiter von kirchlichen, sozialen und privaten Trägern unter dem Eindruck der steigenden Energiepreise zusammengesetzt. Ihr Ziel: Ein neues Angebot für Bürgerinnen und Bürger auf die Beine stellen.

„Wir wollten vor allem einen Raum für Begegnungen schaffen“, erinnert Bürgermeisterin Astrid Glos, die die Schirmherrschaft über das Projekt übernommen hatte. Und tatsächlich: Rund 20 Bürgerinnen und Bürger kamen nach einer ersten Anlaufphase regelmäßig zu den Treffpunkten im Bürgerzentrum, im Paul-Eber-Haus, im Stadtteilzentrum oder im „Wegweiser“ in der Siedlung.

Gäste verschiedenster Herkunft waren bei den Terminen dabei

„Die unterschiedlichen Orte und Uhrzeiten haben vielen Menschen eine willkommene Abwechslung im tristen Winteralltag geboten“, freut sich Glos. Besonders die Treffen mit Essensangeboten kamen gut an. Im Bürgerzentrum gab es jeden Freitag ein warmes Essen. Das ehrenamtliche Team um Reinhard Knieß und Michael Zink hat die Lebensmittel aus Spenden der Caritas-Stiftung und des Lions-Clubs finanziert, freiwillige Helfer bereiteten die Speisen zu. „Wir hatten sowohl Gäste aus Kitzingen als auch ukrainische Flüchtlinge und andere Bürger mit Migrationshintergrund bei uns“, berichtet Michael Zink. Die Treffen entwickelten sich fast nebenbei zu einem interkulturellen Austausch. Im Bürgerzentrum waren zur Feier des ersten „Wärme-Winters“ auch alle rund 20 ehrenamtlichen Helfer zu einem Abschlussessen eingeladen.

Im September will Astrid Glos alle Mitstreiter wieder an einen Tisch holen, um den zweiten „Wärme-Winter“ auf die Beine zu stellen. Die Nachfrage in der Bevölkerung sei da, völlig unabhängig von äußeren Faktoren wie den Energiepreisen oder sonstigen Krisen. „Es gibt auch in unserer Stadt viele Menschen, die sich nach ein bisschen Wärme und Kontakt sehnen“, meint Glos. Die Resonanz des ersten „Wärme-Winters“ gibt ihr ganz offensichtlich Recht.

Abschlussgottesdienst am Mittwoch in der Friedenskirche

Die Stadt Kitzingen hat die Räumlichkeiten sowie Kaffee und Getränke kostenlos zur Verfügung gestellt. Die LKW Kitzingen haben das Projekt mit einer großzügigen Spende unterstützt. Die Caritas-Stiftung und der Lions-Club spendeten ebenfalls für den „Wärme-Winter.“

Ein Abschlussgottesdienst findet am Mittwoch, 5. April, um 18 Uhr in der Friedenskirche statt. Alle Helfer und Teilnehmer sind eingeladen.