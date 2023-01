Der Kreisverband Kitzingen der Partei Bündnis 90/Die Grünen stellte bei seinem Neujahrsempfang im Kitzinger historischen Rathaus neben den Kandidaten zu den Landtags- und Bezirkstagswahlen einen Vortrag von MdB Niklas Wagener zum Thema "Den Wald stark machen: Klimaheld und Lebenselixier" in den Mittelpunkt.

Einleitend stellte Sprecher Julian Glienke nach der Begrüßung durch Sprecherin Eva Trapp fest, dass christliche Werte anders zu sein scheinen als noch vor Jahren. Worum geht es im Leben, was macht das Leben lebenswert, das stehe bei Menschen vermehrt im Vordergrund. Er merkte mit Blick auf den Krieg Russlands weiter an, dass Reichtum vom Menschen aufgebaut werde und nicht auf Bodenschätzen. Glienke rief zum Zusammenhalt auf, nicht nur wenn es um die Ukraine und Klimaprobleme gehe, vielmehr solle man sich der Zukunft zuwenden und unter anderem in die Demokratie einbringen. Sein abschließendes Bibelzitat "die Erde lasse junges Grün sprießen" war ganz im Sinne der Gäste in der voll besetzten Rathaushalle.

Es gibt neue Förderprogramme

Niklas Wagener beschrieb den Wald als CO²-Speicher, mit dem selbst die deutsch-französische Freundschaft zu tun habe, denn als Reparationsleitungen wurden einst ganze Wälder abgeholzt und Fichten nachgepflanzt. Diese Maßnahmen fielen uns heute vor die Füße, denn der Wald müsse mit größter Anstrengung heute breit gestreut neu aufgebaut werden, um Klimafolgen abzumildern.

Klimaschutz werde auch gebraucht, um dem Wald wieder eine Perspektive zu geben, er dürfe nicht nur von Wärme und Wassermangel geprägt sein. Er liefere nicht nur Holz und Sauerstoff, er besitze auch eine wichtige Erosionsfunktion. Um seine Leistung für die Menschheit zu stärken, werde es neue Förderprogramme für Waldeigentümer geben. Förstereien beschäftigten sich inzwischen damit, welche weitere Baumarten eine Rolle für eine breite Biodiversität spielen können.

Bei der Unterstützung für diejenigen, die im und mit dem Wald arbeiten, nannte er auch die Jägerei, um dem Wald eine nachhaltige Zukunft mit einem funktionierenden Ökosystem bieten zu können. Der Rohstoff Holz sei der wichtigste Baustoff überhaupt. Wirtschaftliches Handeln könne derzeit kaum noch stattfinden, da es ständig gelte, Schadflächen aufzuarbeiten. Es müsse eben vieles angepackt werden, um Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Daher habe auch ein Naturpark Steigerwald eine unglaubliche Bedeutung als Ökosystem. Den Naturpark und die Steigerwaldbahn bezeichnete er als Zukunftsprojekte in der Region.

Politik schafft Rahmenbedingungen

Als Kandidatin für den Bezirkstag stellte sich Berufsfeuerwehrfrau Eva-Maria Stöcklein, die von der Bewältigung von Eindrücken nach größeren Einsätzen berichtete, die es in einer funktionierenden Gemeinschaft zu bewältigen gebe. Sie warf die Frage auf, was passiere, wenn diese Gemeinschaft nicht mehr funktioniere.

Für den Landtag kandidiert der Würzburger Psychologieprofessor Wolfgang Lenhard. Er beschäftigte sich in seiner Vorstellung mit der Frage, wie man Unglücklichsein überwinden könne, besonders, wenn es sich um Nachwirkungen aus der Corona-Zeit und aktuelle Herausforderungen wie den Klimawandel und die Ukraine-Krise handele. Dazu könne und müsse die Politik Rahmenbedingungen mit der Natur als Grundlage für ein glückliches Leben und glückliche Kinder schaffen.