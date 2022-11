Weihnachten rückt näher. Ein sichtbares Zeichen ist die Nordmanntanne, die am Dienstagvormittag im Kitzinger Marktplatz aufgebaut worden ist. Mitarbeiter des Bauhofes und der Stadtgärtnerei hatten die rund zehn Meter Tanne einer Meldung der Stadt zufolge nach etwa zehn Minuten gestellt.

Am frühen Nachmittag war der Baum auch schon mit Lichterketten geschmückt. Die Stadt Kitzingen setzt bei der Weihnachtsbeleuchtung bereits seit zehn Jahren auf LED-Technik. In diesem Jahr werden auch die Lichterketten, die das Rathaus selbst beleuchten, eine LED-Beleuchtung haben. Im Vergleich zu den herkömmlichen Glühlampen werden so rund 90 Prozent an Energie eingespart.