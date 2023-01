Eine 75-Jährige ist am Donnerstagabend von einem bislang Unbekannten auf dem Parkplatz eines Discounters offenbar angegangen und verletzt worden. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, hat die Kripo Würzburg die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die Frau aus dem Landkreis Kitzingen befand sich laut Polizeibericht am Donnerstag um 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Marktbreiter Straße. Hier sei die Geschädigte in der Nähe ihres geparkten braunen VW Passats durch einen Unbekannten angesprochen worden. Der Mann habe Bargeld und ihr Fahrzeug gefordert. Der Unbekannte die Frau plötzlich angegriffen, sodass diese zu Boden fiel und sich unter anderem Verletzungen im Gesichtsbereich und den Beinen zuzog. Der Täter entfernte sich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Der kräftig wirkende Unbekannte soll etwa 175 Zemtimeter groß gewesen sein und war dunkel gekleidet. Die weiteren Ermittlungen hat die Kripo Würzburg übernommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: (0931) 4571732 zu melden.