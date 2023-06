Die Königlich privilegierte Schützengesellschaft Mainbernheim startete kürzlich mit dem traditionellen Anschießen in die neue Saison des "Kirchweihschießens", welches mit dem Geflügelschießen im September endet. Unter sehr guter Beteiligung der Mitglieder wurde im Schützengarten mit einem Böllerschuss gestartet. Der neue Schoßmeister Ulrich Konrad beginnt nun seine Regentschaft mit seinem Siebener-Team und löst den bisherigen Stefan Klausnitzer ab. Dieser gewann mit einem 128,1-Teiler in der Riege der Aktiven dann auch die Festscheibe. Beste Dame war Anja Bachmann mit einem 15,1-Teiler. Bei der Jugend konnte sich Annabelle Knoll mit einem 156,4-Teiler an die Spitze setzen, bei den Senioren schaffte das Kurt Lechner mit einem 140,8-Teiler. Gewinner der sogenannten Recreationsscheibe, einer Trainingsscheibe mit Drei-Schuss-Ringwertung, die jeden Dienstag im Schützenhaus herausgeschossen wird, errang Philipp Schilling mit 28 Ringen.

Von: Timo Lechner (Pressearbeit, Schützen Mainbernheim)