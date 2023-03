Die Bürgerversammlung im Stadtteil Hellmitzheim besuchten rund 60 Personen. Derzeit leben 394 Menschen in Hellmitzheim, dank Zuzügen und sieben Geburten 22 mehr als ein Jahr zuvor. Bürgermeister Dieter Lenzer erinnerte an die abgeschlossene Sanierung des Kirchturmes, bei deren Umsetzung bei Ausgaben von 282.394 Euro immerhin 72.532 Euro eingespart werden konnten und besonders geschützte Arten wie Falken und Fledermäuse unbeeinträchtigt blieben. Pfarrerin Christine Kern ließ der Stadt ihren Dank für die gelungene Zusammenarbeit ausrichten.

Gute Nachrichten hatte der Bürgermeister zum Baugebiet Adelsberg II im Gepäck. Für das Areal wurde eine Risikobewertung durchgeführt, die Erkundungen sollen im Frühjahr abgeschlossen werden. Die Stadt ließ, um auf der sicheren Seite zu sein, weitere eigene Erkundungen durchführen. Sobald Ergebnisse vorliegen, werden die Anwohner informiert. Lenzer fasste aber vorab zusammen, dass sich die Situation nicht mehr so dramatisch darstelle wie zunächst angenommen.

Am Kirchbach unterhalb des Adelsbergs und am südöstlichen Ortsrand, den ehemaligen Sportplatz eingeschlossen, könnten weitere Bauplätze entstehen. Der Bach muss jedoch zunächst vermessen und Abflussdaten erhoben werden, im Umfeld des Sportplatzes ist zunächst eine Immissionsberechnung erforderlich.

Die Kernwegsanierung steht noch aus, die Stadt muss noch auf die Veröffentlichung neuer Richtlinien für das Förderprogramm warten. Für die Anschaffung von IT-Ausstattung für das Dorfarchiv im Bürgerhausverein kommen aus dem Regionalbudget etwa 3650 Euro.

Stadt wird gewünschte Ruhebänke bereitstellen

Tischtennisplatten und Basketballkörbe wurden wie im Vorjahr zugesagt aufgestellt, dafür dankte die Dorfgemeinschaft mit Beifall. Die Holzverkleidungen am Sportheim müssen erneuert werden, die Stadt wird die Eigenleistungen unterstützen. Auch gewünschte Ruhebänke wird die Stadt bereitstellen.

Ein Bauplan für das ehemalige Schulgebäude ist fertig, die Stadt will neue Fördermöglichkeiten zum Einbau von bis zu drei Wohnungen nutzen. Anstelle einer Urnenwand ist in Hellmitzheim die Einrichtung von Urnenfeldern auf dem Friedhof gewünscht.

Lausch- und Entdeckertour am Steigerwald geplant

Stefan Schmer kündigte für den 16. Juni 2024 ein Jubiläumswochenende mit der Feuerwehr, dem Posaunenchor, dem Sportverein und der Soldatenkameradschaft an und rief zur Teilnahme an Vorbereitungen auf.

In Zusammenarbeit mit der ILE Südost 7/22 soll eine Lausch- und Entdeckertour am Steigerwald als Rundwanderweg durch landschaftlich schöne Strecken mit Audioguide und damit ohne Schilder entstehen. Dazu kündigte Hans Brummer ein Treffen mit der ILE am 21. März um 18 Uhr im Bürgerhaus an.