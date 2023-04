Kürzlich durften wir Sängerinnen und Sänger vom Gesangverein 1866 Iphofen die Gottesdienste in der Wallfahrtskirche Maria im Sand, Dettelbach und der heimischen Stadtpfarrkirche St. Veit, Iphofen, mitgestalten. Die Übertragung aus Dettelbach erfolgte live über K-TV und im Internet. Unser Fazit, das durch die vielen positiven Rückmeldungen, die uns erreichten, begründet ist: Die intensiven Vorbereitungen in den letzten Wochen haben sich offensichtlich gelohnt und wir freuen uns, dass wir diejenigen, die uns miterlebt haben, mit unseren Liedbeiträgen erfreuen konnten. Gesungen wurden, teilweise mit Instrumentalbegleitung: Willkommen zur Stunde; Kyrie; Per crucem (Taize); Here I Am, Lord; You Raise Me Up; Segne du Maria.

Von: Karl Echterling (2. Vorsitzender, Gesangverein 1866 Iphofen)