"Zusammen-Wachsen – Kirchen-Träume in der Apostelgeschichte" lautet das Motto der diesjährigen Ökumenischen Bibelwoche des evangelischen Dekanats Castell in Zusammenarbeit mit dem Pastoralen Raum Sankt Benedikt von 6. bis 10. März.

Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung des evangelisch-lutherischen Pfarramts Abtswind: Die ersten vier Abende starten um 19.45 Uhr, der Jugendabend am Freitag bereits um 19 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernehmen Gruppen aus der Region.

Erstmals seit der Pandemie findet die Veranstaltungsreihe wieder in gewohnter Form an fünf aufeinanderfolgenden Abenden statt. Neu ist der Veranstaltungsort: das Haus des Gastes in Abtswind.

Das Vorbereitungsteam konnte namhafte Referenten für die Abende gewinnen: Am Montag wird Carsten Bräumer, Vorstand des Diakonischen Werks Schweinfurt, über Diakonie damals in der Apostelgeschichte und heute referieren. Ökumenische Perspektiven wird Pfarrer Matthias Eller (Wiesentheid) am Dienstag ausloten. Der landeskirchliche Beauftragte für Sekten und Weltanschauungsfragen, Matthias Pöhlmann, wird seine Fachkenntnisse am Mittwoch mit dem Publikum teilen. Am Donnerstag stellt der in Castell bekannte Kirchenrat Michael Wolf Gedanken zum Thema "Gemeinde neu träumen" vor.

Den Jugendabend zum Thema "BeReal – wir sind alle nur Menschen" bereitet die Evangelische Jugend aus dem Dekanat Castell vor. Musik macht die Punkt 11-Band aus Zeilitzheim.