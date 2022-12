Fleißig beim Plätzchenbacken waren die Fünftklässler des Egbert-Gymnasiums. Sie wollten den Häftlingen der Justizvollzugsanstalt Ebrach zu Weihnachten eine Freude machen und zauberten eine Fülle von Vanille-Kipferl und Engelsaugen. Dazu schrieben die Fünftklässler auch Briefe, um den Häftlingen zu zeigen, dass jemand an sie denkt. Für die Fünftklässler war das Backen ein großer Spaß: Während bei der Formung der Kipferl eine Schablone half, wurden die Engelsaugen freihändig erstellt. In die Mitte kam leckere Marmelade. Da war die Versuchung groß, auch mal zu probieren, was man gebacken hatte. Die Religionslehrerinnen Isabelle Obinger und Monika Mika wachten darüber, dass nur genascht wurde, was zerbrochen war – naja, und sie drückten auch mal ein Engelsauge zu.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)