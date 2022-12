Am 6. September lockte die Nergie mit ihrer Kinotour zahlreiche Besucher zum Open-Air-Kino nach Dettelbach.

Die Eintrittserlöse von insgesamt 2048,50 Euro übergab Jürgen Lang, Betreuer für kommunale Kunden bei der Nergie, an Bürgermeister Matthias Bielek und Vertreter der Einrichtungen, die in Dettelbach von den Erlösen der Kinotour profitieren, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Von den Stadtwerken Dettelbach wurde der Betrag auf die Summe von 2500 Euro aufgerundet. In Dettelbach gehen die Erlöse der Kinotour zu gleichen Teilen an die Seniorenbetreuung der Horn‘schen Spitalstiftung und die Jugendarbeit der Stadt Dettelbach.