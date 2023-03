Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 175-jährigen Jubiläum hatte die Turngemeinde Kitzingen am 10. März zu einem Kinoabend ins Kitzinger Roxy geladen. Weil der Abend der Auftakt für eine Inklusionsveranstaltung im Sommer 2023 sein sollte, waren unter den geladenen Gästen viele Mitarbeiter der Lebenshilfe und ehrenamtlich Engagierte. Der Film des Abends "Weil wir Champions sind" hätte nicht treffender gewählt werden können - vielen Dank an Gudrun und Gunter Kittel für diesen Tipp - und auch der blaue Saal war wie gemacht für die Turngemeinde Kitzingen. Vor und nach dem Film fand bei Getränken und Gebäck ein reger Gedankenaustausch statt, also genau das, was die Verantwortlichen der Turngemeinde Kitzingen mit diesem Abend erreichen wollten. Ein Dankeschön geht an alle Helfer der Turngemeinde Kitzingen, die diesen Abend ermöglicht haben und auch an die Mitarbeiter des Roxy.

Von: Chris Wiegand (Geschäftsführerin, Turngemeinde Kitzingen)