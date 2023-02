Bei stürmischem Wetter und eisigen Temperaturen trafen sich die Kinder und Eltern mit dem Team des Fahrer Kindergartens zu einer Winterwanderung. Geplant war die Aktion schon für den Dezember, musste krankheitsbedingt aber verschoben werden. Im Garten des Kigas wurde sich mit einem Bewegungslied aufgewärmt. Dann ging es los. An der ersten Station trugen die Kinder die Geschichte "Es klopft bei Wanja in der Nacht", begleitet von Instrumenten vor. Im Wald wurde an all die hungrigen Tiere gedacht und die Kinder legten Karotten, Nüsse und Kastanien in eine Futterkrippe und hängten Meisenknödel in die Bäume. Am Sportheim wurde allen bei einem Schneemanntanz wieder warm. Zurück im Kindergarten gab es für die Großen Glühwein und die Kinder Punsch zum aufwärmen. Der Hunger konnte am großen Mitbringbuffet gestillt werden. Da es dann auch schon dunkel wurde, kamen die Laternen und Fackeln zum Einsatz. Abschluss bildete wieder ein gemeinsames Lied mit Bewegungen.

Von: Michaela Sahlmüller (Leitung, Kindergarten St. Franziskus, Fahr)