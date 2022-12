Dass jedes Ende auch ein Anfang ist – in Dettelbach zeigt sich das gerade am Beispiel der Mittelschule. Die ist inzwischen Geschichte. Gleichzeitig beginnt hier Zukunftweisendes: Der zur Verfügung stehende Platz wird genutzt, um ein Bildungszentrum entstehen zu lassen. Eine erste Maßnahme beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung: der Kindergarten St. Sebastian bekommt hier ein neues Zuhause.

Die Idee dafür gibt es schon ein Weilchen: Seit eineinhalb Jahren finden entsprechende Überlegungen statt. Das Ganze nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass der Kindergarten aus allen Nähten platzt. Es müsste dringend ein Anbau her und auch sonst wäre einiges zu tun, um auch künftig eine Betriebserlaubnis zu bekommen. Was also tun? Variante eins: Vor Ort Generalsanierung mit Erweiterung. Oder, Variante zwei, raus aus dem Wohngebiet „Paint“ und in dem bestehenden Schulkomplex angliedern? Die Sache ist jetzt entschieden: Mit 13:6 sprach sich der Stadtrat für den Umzug in die Grund- und Mittelschule aus.

Vergeblicher Kampf um die Mittelschule

Die Dettelbacher hatten lange um ihre Mittelschule gekämpft . Der vermeintlich letzte Rettungsanker, ein Verbund mit der Mittelschule Volkach, hatte ebenfalls nicht das erhoffte Ergebnis gebracht. Der Trend zu höheren Schulen versetzte der früheren Haupt- und späteren Mittelschule den Todesstoß. Seither ist die Lage so, dass in dem weiträumigen Gebäudekomplex mit drei Pausenhöfen und drei Häusern, die Grundschule ganz allein die Stellung hält.

Genau das führte zu der Frage, wie eine Nachnutzung aussehen könnte – und ob man nicht ein Bildungszentrum schaffen sollte. Der Plan: Im nördlichen Gebäude die Grundschule, in der Mitte ein Hort und in den südlichen Gebäudeteil kommt der Kindergarten St. Sebastian einziehen. Dass dies die perfekte Lösung sein, sah nun eine deutliche Mehrheit so.

Umzug in zwei bis drei Jahren geplant

Wobei der Umzug nicht über Nacht geht: Zwei bis drei Jahre, so eine erste vorsichtige Schätzung, werde wohl ins Land gehen. Zeit genug auch, um sich Gedanken zu machen, was mit dem bestehenden Kindergarten-Grundstück in der Troppauer Straße passieren soll und wie eine mögliche Wohnbebauung aussehen könnte.

Nach dieser Grundsatzentscheidung des Stadtrates geht es nun an die Entwicklung eines entsprechenden Konzepts und die genaue Ermittlung der Kosten. Der neue Schul- und Kindergartenkomplex ist damit aber noch nicht ausgereizt: Raum für weitere Ideen ist auf dem Weg zum Bildungszentrum durchaus noch vorhanden.