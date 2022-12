Der Seinsheimer Kindergarten Regenbogen braucht mehr Platz und damit ein anderes Raumkonzept. Das lässt sich im alten Gebäude aber nicht verwirklichen. Ein Neubau soll her. Das ist aber nicht so einfach. Aufgrund der erwarteten Bausumme fallen mehr als 215.000 Euro für die Architekturleistung an, weswegen ein Verfahren nach der Vergabeverordnung (VgV) notwendig ist.

In der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates informierte nun Marek Stadthaus (Schirmer Architekten Würzburg) über das notwendige Verfahren mit oder ohne Realisierungswettbewerb. Dabei verheimlichte er nicht, dass er ein Fan von Architektenwettbewerben ist, auch wenn diese erst einmal deutlich mehr Kosten für die Gemeinde verursachen würden.

Drei Varianten wurden dem Gremium vorgestellt

Stadthaus stellte drei Varianten vor. Bei der ersten erfolgt die Vergabe ausschließlich anhand von Angaben zur Büroorganisation, wirtschaftlichen Kennzahlen, Referenzen von Beispielprojekten und dem geforderten Honorar. Das ist für die Marktgemeinde die günstigste Variante, allerdings hat man da nur den Architekten. Das würde ihm genügen, meinte Gemeinderat Stephan Jamm. Denn hier könne man mit dem Architekten arbeiten. Mit Wettbewerben könne er sich dagegen nicht anfreunden, weil man da ein Konzept vorgesetzt bekomme.

Bei der zweiten Variante gibt es laut Stadthaus Lösungsvorschläge von mehreren Architekten im Verhandlungsverfahren. Die Vorschläge seien jedem Bieter, Stadthaus sprach von drei bis fünf, gemäß der Honorarordnung zu vergüten. Nach Abschluss der Verhandlungen lägen erste Ideen vor, die später vertieft würden.

Auch altes Haus in Planung miteinbeziehen

Bei einem Planungswettbewerb, der dritten Variante, werde von einem Preisgericht der Sieger ermittelt. Dafür würden Preisgelder an die ersten drei Architekten vergeben. In der Regel erhalte der erste Preisträger dann auch den Auftrag. Bei der Auswahl durch ein Fachgremium und Mitgliedern des Marktgemeinderats und der Regierung von Unterfranken. Zwölf bis 15 Teilnehmer seien bei einem solchen Wettbewerb erwünscht.

Fürsprecher für die dritte Variante war Gemeinderat Christian Sämann. Entwürfe bei einem solchen Wettbewerb gingen mehr in die Tiefe. Hier setze sich durch, wer die richtige Lösung für das Projekt habe, warb Stadthaus ebenfalls für diesen Weg.

"Gehen wir mal in uns, welchen Weg wir wählen", sagte Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Klar müsse auch sein, was der Architekt planen müsse. Dies bedeute, es müsse auch eine Entscheidung über das bestehende alte Gebäude getroffen werde. Wenn es künftig anders genutzt werden soll, es also nicht abgerissen werde, dann müsse das vorher klar sein, damit die Architekten dies in ihre Planungen für einen Neubau mitberücksichtigen. Dies betrifft vor allem die Anbindung der angebauten Krippe. Die beste Lösung sei, dass die Kinder bis zur Fertigstellung des Neubaus Beste im alten Gebäude bleiben können und dann ins neue einfach umziehen.