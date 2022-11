Ein Satz ist in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei Marktbreit dieser Tage erfreulicherweise wieder häufiger zu hören: "Bei uns geht es heute etwas lebhafter zu." Nach Besuchen der Vorschüler örtlicher Kindergärten zum Kennenlernen der vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Medienangebots der Bücherei sowie einem erfolgreichen Wiedereinstieg in das Ferienpassprogramm während der Sommerferien haben auch die ersten SchülerInnen der Grundschule Maindreieck Marktbreit ihren Weg zurück in die Stadtbücherei gefunden. Regelmäßige Besuche machen es den SchülerInnen wieder möglich, gemeinsam mit ihren Lehrkräften Medien zu entleihen, um Schulalltag und Freizeit zu bereichern. In den Herbstferien wurde auch das Angebot "Vorlesenachmittag in der Bücherei" wiederbelebt. Hier können Kinder auch künftig Vorlesenden lauschen und ihrer Fantasie beim anschließenden Malen und Basteln freien Lauf lassen.

Von: Sabrina Burger (Mitarbeiterin, Stadtbücherei Marktbreit)