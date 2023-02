Von berührenden Balladen über schnelle Pop-Songs bis hin zu aktuellen Chartnummer: Der Kinder- und Jugendchor aus Großlangheim begeistert seine Zuhörerinnen und Zuhörer seit 22 Jahren. Wie viele andere litt auch der Gesangverein unter den Corona-Einschränkungen. Zudem rückte eine ganze Generation der Kleinsten nicht in die Jugendgruppe auf, weshalb darin zurzeit lediglich zehn Mädchen ihr Gesangstalent präsentieren. Der Wunsch der Chormitglieder war es nun, neue Talente – gerne auch männliche – zu finden, um in Zukunft mehr mehrstimmige Lieder singen zu können.

Deshalb rief Chorgründerin und -leiterin Petra Sterk vor einigen Wochen zu einem Casting für Jugendliche zwischen elf und 15 Jahren auf. "Dies war mit einem Augenzwinkern zu betrachten, denn es sollte keiner in die Pfanne gehauen werden. Wir suchen eben keine Solisten, sondern Teamplayer", erklärt die 57-Jährige. Vielleicht hat das Konzept, vor einer Jury zu singen, aber auch viele abgeschreckt. "Leider kam bisher nur ein Mädchen", verrät Sterk.

Von der Elfjährigen, die im vergangenen Jahr aus der Ukraine geflüchtet war und deren Mutter klassische Sängerin ist, waren alle Chormitglieder sofort begeistert. Ihre anfängliche Nervosität habe sie laut Sterk sofort verloren, als sie einen Song von Shakira anstimmte. "Auch die Sprachbarriere stellt kein Hindernis dar, es steht einfach die Musik und das Singen im Vordergrund", berichtet die Chorleiterin.

Mit Gehörbildung und Stimmschulung zur guten Stimme

In der Gruppe der Kleinsten ab vier Jahren singen derzeit rund 30 Kinder, sogar fünf Jungen sind mit Begeisterung dabei. Sechs bis acht kleine Sängerinnen und Sänger werden im Herbst kommenden Jahres in die nächsthöhere Altersgruppe wechseln. Bis dahin soll die Lücke mit weiteren Jugendlichen geschlossen werden. Auch zwei Assistentinnen von Petra Sterk, die bei den Proben nun fleißig mit anpacken und die Jüngsten trainieren, sind dem Kinderchor entwachsen.

"Wir nennen die Kleinen am Anfang nur 'Brummer', da sie die Töne noch nicht richtig treffen. Mittels Gehörbildung und Stimmschulung funktioniert dies dann aber oft von jetzt auf gleich", erzählt die Chorleiterin stolz. Laut Sterk mache es besonders Spaß, mit Kindern zu arbeiten, da man sie noch formen und ihnen alles beibringen könne, was für eine gute Stimme nötig ist. "Der Lohn für die Kinder sind begeisterte Eltern mit Tränen in den Augen."

Die Jugendlichen und der gemischte Erwachsenenchor wurden während Corona mit Tablets ausgestattet, die sie auch privat nutzen dürfen. Diese wurden mithilfe staatlicher Förderung zur Digitalisierung angeschafft, wodurch der Verein die Liedblätter nun auch digital verteilen kann, was nachhaltiger ist. Mithilfe einer App werden die Texte zudem automatisch synchronisiert, wodurch alle immer auf dem gleichen Stand sind und die Lieder schon zuhause einstudieren können.

Chormitglieder entscheiden über die Lieder mit

Apropos Lieder: Petra Sterk unterbreitet ihren Sängerinnen zwar einige Vorschläge, jedoch können die einzelnen Gruppenmitglieder selbst eigene Ideen einbringen. Am Ende wird demokratisch abgestimmt, welche Lieder als nächstes einstudiert werden. "Der Spaß steht die ganze Zeit im Vordergrund – es wird keiner zu etwas gezwungen, das er oder sie nicht machen möchte", berichtet die 57-Jährige.

Bei Auftritten steht die Chorleiterin nicht wie üblich vor ihren Sängerinnen, die aus dem gesamten Landkreis zusammenkommen, und dirigiert sie, sondern befindet sich inmitten ihrer Schützlinge. So soll der Zusammenhalt gestärkt werden. "Wir sind vor Auftritten schon immer ein bisschen aufgeregt. Da wir aber nicht allein, sondern in der Gruppe vor dem Publikum stehen, legt sich das schnell", erzählt die 14-jährige Lorena. "Ich bin schon über zehn Jahre dabei, mein Opa hat mich schon vor meiner Geburt zum Chor angemeldet; da blieb mir keine andere Wahl", hat sie noch eine witzige Anekdote parat.

Auch außerhalb der anberaumten Castings sind die Chöre in Großlangheim immer auf der Suche nach neuen Stimmen. Die Proben finden immer freitagnachmittags (außer in den Schulferien) statt. Ziel ist zunächst die Jubiläumsfeier des Vereins mit einigen Auftritten Ende Juni. Jedoch freuen sich die Sängerinnen und Sänger auch danach über stimmgewaltige Verstärkung.