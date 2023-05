Am Dienstag vor Christi Himmelfahrt fand der traditionelle Bittgang der Pfarrei St. Burkhard, Geiselwind, zur Kapelle nach Langenberg statt. Auf dem Weg dorthin besuchten die Teilnehmer die Marienkapelle, in der die "Flötenkinder" Maja Helmer, Mareile Müller und Nora Petschl ein Marienlied vorspielten. Alle Kinder durften dort auch den Seilzug der Glocken betätigen. Nachdem am Langenberger Bildstock ein Gebet gesprochen war, zelebrierte Pfarrer Joseph an der Kapelle eine Heilige Messe, bei der die Kinder hautnah dabei waren: Sie brachten Blumen in die Kapelle, durften bei der Wandlung bei Pfarrer Joseph am Altar stehen und einige Kommunionkinder 2023 und 24 lasen die Fürbitten. Die Steigerwaldkapelle unterstützte die Veranstaltung musikalisch. Nach der Messe hatten Alt und Jung bei einem kleinen Imbiss die Gelegenheit, sich auszutauschen. Zurück ging es südlich der Autobahn, um in der Pfarrkirche von unserem Pfarrer einen Abschlusssegen zu erhalten. Herzlichen Dank an alle Beteiligten und Besucher.

Von: Margot Burger (Pfarrgemeinderätin, Pfarrei St. Burkhard, Geiselwind)