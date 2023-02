Kinder der 1. und 2. Klasse aus der Mittagsbetreuung unter der Leitung von Andrea Troll unternahmen einen Spaziergang zur Gemeindebücherei in Markt Einersheim. Neben spannenden neuen Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern, informativen Sachbüchern, Krimis oder Ratekrimis gibt es passend zum Jahresverlauf immer wieder aktuelles Leseangebot. Ebenso Bücher, die in der Lern-App "Antonlin" hinterlegt sind. So ist es nicht verwunderlich, dass jedes Kind ein schönes Buch zum Entleihen fand. Für etliche Kinder war es der erste Besuch im Gemeinschaftshaus am Kirchplatz, das immer donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr geöffnet ist (außer in den Ferien).

Von: Linda Schatz (Leitung, Gemeindebücherei Markt Einersheim)