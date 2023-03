Die Kennenlerntage der Klasse 7b der Mädchenrealschule Volkach fanden im Rhöniversum, einem Bildungs- und Erlebniszentrum, in Oberelsbach/Rhön statt. Der pädagogische Schwerpunkt der Einrichtung liegt auf dem Lebensraum Mensch und Natur am Beispiel des UNESCO Biosphärenreservats und Naturparks Bayerische Rhön. Unsere Tage dort waren gefüllt mit verschiedenen Workshops, Spielen und Ausflügen. Zum Einstieg erklärte ein Imker im Programmpunkt "Die Biene – das kleinste Haustier des Menschen", allerlei Wissenswertes über die Honigbiene. Am Dienstag durften die Mädchen bei "Mammamia – Nudeln selbst gemacht" ihr Geschick beweisen und die selbst hergestellten Produkt dann am Abend verzehren.

Ein besonderes Highlight war der Besuch bei Schäfer und Landwirt Josef Kolb "Die Arbeit des Schäfers". Hier durften die Schülerinnen intensiv mit den kleinen Lämmchen kuscheln. Die Zeit am Abend wurde für gemeinsame Kennenlernspiele genutzt, so dass die Zeit wie im Flug verging. Diese Stunden standen ganz unter dem Motto "Gemeinsam auf dem Weg zu einer guten Gemeinschaft".

Gegen Ende dieser Tage stellten wir alle fest, dass wir ein großes Stück des "Weges" hier geschafft hatten und zu einer Gemeinschaft gewachsen waren, die füreinander da ist und jede Einzelne in ihrer Eigenart respektiert und toleriert. Die begleitenden Lehrerinnen Frau Dr. Angela Hauck (Klassenleitung) und Anette Zinkl freuten sich gemeinsam mit den Schülerinnen sehr über die erreichten Ziele.

Von: Anette Zinkl (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)