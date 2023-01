Gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen Juliane Böhm (5a), Julia Holleber (5b) und Ellen Ströhlein (OGS-Leitung) fuhren die beiden 5. Klassen der Mädchenrealschule Volkach für drei Tage zu den Kennenlerntagen auf dem Schwanberg. Nachdem die Zimmer bezogen waren und man sich häuslich eingerichtet hatte, erkundeten die Mädchen zu Fuß das umliegende Gelände. Sie besuchten die Kirche, spazierten durch den Park und tobten sich auf dem nahegelegenen Spielplatz aus. Am Nachmittag fanden sich alle im Gemeinschaftsraum zusammen, um in Kleingruppen schönen Weihnachtsschmuck zu basteln. Der erste Abend stand ganz im Zeichen eines Spieleabends und klang gemütlich aus. Nach einer weiteren Bastelstunde am zweiten Tag statteten die Tutorinnen den Mädchen einen Besuch ab und unterstützten mit unterschiedlichen gemeinschaftlichen Gruppenspielen das Kennenlernen. Die Klassenfahrt endete am nächsten Mittag nach einer abschließenden Besinnung in der Kirche. Stolz darauf, die Tage außerhalb des familiären Umfelds gemeistert zu haben, traten alle fröhlich die Heimreise an.

Von: Juliane Böhm (Lehrerin, Mädchenrealschule Volkach)