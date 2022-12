Die Arbeiten sind abgeschlossen, die Parksituation in der Keltenstraße hat sich verbessert. Rund 70 neue Parkplätze sind Mitte November auf der rechten Fahrbahnseite, von der Dagmar-Voßkühler-Straße kommend, angebracht worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen. Die linksseitigen Parkplätze sind entfallen. Anlieger hatten immer wieder über Probleme beim Aus- und ein Einparken berichtet. Außerdem waren wichtige Rettungswege für Feuerwehr und Notärzte des Öfteren zugeparkt. In den Stichwegen Richtung Frankenstraße sind zusätzlich 23 markierte Parkflächen hinzugekommen. „Wir haben die Parksituation deutlich übersichtlicher gestaltet und gleichzeitig rund 30 zusätzliche Parkplätze in diesem Gebiet gewonnen“, freut sich Tiefbautechniker Christian Schwarz aus dem Bauamt. Schöner Nebeneffekt: Lediglich vier Schilder sind nötig, um auf die neue Parkregelung aufmerksam zu machen. Vorher waren es rund 25. Die Planung des Projektes lag in den Händen des Tiefbauamtes, die Durchführung übernahmen die Mitarbeiter des Bauhofes.