Keine Beanstandungen gab es durch die örtliche Rechnungsprüfung für die Jahresrechnung des Haushaltsjahres 2021 des Marktes Großlangheim. Die von der stellvertretenden Bürgermeisterin Heike Sterk vorgenommene Abstimmung zur Entlastung der Verwaltung, von der Bürgermeister Peter Sterk ausgeschlossen war, erfolgte einstimmig. "Tadellose Buchführung, alle Belege sind vorhanden", hatten die Prüfer festgestellt. Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungs- und Vermögensetat lagen im Jahr 2021 bei 5.531.524 Euro.

Wie in den vergangenen Jahren gibt es für 2022 für die Vereine einen Zuschuss zur Nachwuchsarbeit in Höhe von fünf Euro pro Person. Die Rotkreuzbereitschaft erhält 40, der Turnverein 915, die Feuerwehr 155, der Fußballklub 155, der Kleintierzuchtverein 75, der Junge-Frangn-Glubb 25, der Ortsverschönerungsverein 100, der Gesangverein 470, der Neue Keller 20, der Reitclub aufgrund der auswärtigen Jugendlichen den halben Betrag in Höhe von 192,50 und der Schützenverein 20 Euro. Insgesamt fördert die Gemeinde 488 Kinder und Jugendliche durch diese freiwillige Leistung, erinnerte der Bürgermeister.

Neubeschilderung der Wanderwege

Eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde in Höhe von 1940 Euro gibt es auch bei der Neubeschilderung der Wanderwege im Naturpark Steigerwald. Das Aufstellen der Schilder in der Langemer Gemarkung vor allem im Bereich der Hardthütte wird von der Gemeinde übernommen, die auch für die dabei anfallenden Arbeitskosten zuständig ist.

Bekannt gegeben wurde die Vergabe von weiteren Arbeiten für den Abwasserkanal nach Kitzingen, wobei der Einbau von Zulaufschächten mit knapp 117.000 Euro den größten Brocken darstellt. Vergeben wurden auch die Arbeiten zur Sanierung von Wirtschaftswegen und für Pflasterarbeiten beim Haus für Kinder in Höhe von rund 65.000 Euro.

Der Bürgermeister machte darauf aufmerksam, dass öffentliche Stellflächen keine Stellplätze für Autoanhänger sind, was auch im nächsten Mitteilungsblatt zur Sprache kommen wird. Erneut appellierte der Bürgermeister an die Hausbesitzer, den Wasserverbrauch zu kontrollieren und die entsprechenden Leitungen abzuhorchen, da es derzeit erhöhten Wasserverbrauch gebe "und wir in diesem Bereich kostendeckend arbeiten müssen".