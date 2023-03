Die Vollsperrung der Staatsstraße zwischen Wiesentheid und Rüdenhausen an der Autobahn-Unterführung wird bis voraussichtlich 31. März, circa 12 Uhr, verlängert. Dies teilt die A 3 Nordbayern GmbH & Co. KG in einem Schreiben an die Presse mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Im Bereich des Bauwerks schreitet der Ausbau der Richtungsfahrbahn Nürnberg voran. Im Zuge dieser Arbeiten wird unter anderem der südliche Teil der Unterführung erneuert. Die Betonage ist abgeschlossen. Im nächsten Schritt werden die Schalung und das Traggerüst ausgebaut. Nach dessen Ausbau die Fahrbahn ertüchtigt, so dass im Anschluss wieder eine zweibahnige Verkehrsführung ohne Ampel eingerichtet werden kann.

Die Umleitung erfolgt über die B 286 gemäß der Umleitungsbeschilderung U1 in Richtung Wiesentheid und Feuerbach sowie U2 in Richtung Rüdenhausen.