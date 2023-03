Vom 20. März bis 2. April finden die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Sie stehen in diesem Jahr unter dem Motto "Misch dich ein". Ein Aufruf, dem die Stadt Kitzingen und die AWO sehr gerne folgen, wie es in einem Presseschreiben der Stadt heißt, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Höhepunkt der Aktionswochen wird der Internationale Tag gegen Rassismus am Dienstag, 21. März, sein. An diesem Tag soll in der Kitzinger Innenstadt aktiv ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden. "Es geht darum, Solidarität zu bekunden mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind", erklärt Bürgermeisterin Astrid Glos und ergänzt: "Wir wollen für eine offene und vielfältige Gesellschaft eintreten." Zwischen 11 und 14 Uhr sind Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern geplant. Deren Statements werden erfasst und am Rathaus aufgehängt. Wer möchte, kann sich auf der "Kein Platz für Rassismus Bank" fotografieren lassen. Die Bank wird anschließend einen festen Platz im Rathaus, vor dem Büro des Oberbürgermeisters, finden.