Der Neubau des VG-Gebäudes in Marktbreit wird wohl nicht so kommen, wie die derzeitige Planung es vorsieht. Das machte Marktstefts Bürgermeister Thomas Reichert bei der Verabschiedung des städtischen Haushalts deutlich. Auf Nachfrage von Bernhard Etzelmüller wurden die Planungen der Verwaltungsgemeinschaft dann doch mehr diskutiert als die eigentlichen Etatzahlen.

Wie berichtet, wird in Marktbreit gerade dringend nach mehr Platz für die Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft gesucht, die viel zu eng und auch nicht barrierefrei im Marktbreiter Rathaus untergebracht sind. Nach Abschluss eines Architektenwettbewerbs steht derzeit ein Entwurf für einen Neubau im Mittelpunkt der Diskussion, der nicht nur wegen seines Aussehens, sondern vor allem wegen der geschätzten Kosten in Höhe von 13 Millionen Euro heftig kritisiert wird.

Enorme Belastung

Die Frage nach den finanziellen Auswirkungen eines solchen Neubaus auf den Haushalt der Stadt Marktsteft konnte Kämmerin Karin Hajok natürlich nicht beantworten. Für Etzelmüller war aber klar, dass dies eine enorme Belastung für die Stadt bedeute. "Wenn wir nicht an den Ausgaben drehen, bleiben wir immer arm", so der Marktstefter. Er wies auch darauf hin, dass es dringende und wichtige Ausgaben, etwa für den Kindergarten oder die Schule gebe. Mit moderner Technik müsste eine Verwaltung nicht an einem Ort sitzen.

Ein Einwand, auf den auch der Bürgermeister einging: Für die geplante VG-Versammlung Ende März sollen die Beschlussvorschläge so abgefasst sein, dass vom bisherigen Vorhaben Abstand genommen werde. Ein Teil der VG-Gemeinden sei sich einig, dass nicht mehr als drei Millionen Euro für die Unterbringung der Verwaltung ausgegeben werden sollten, eine Aufteilung auf mehrere Gebäude in Marktbreit sei vorstellbar.

Ansonsten zeigten sich die Rätinnen und Räte sehr erfreut, bereits im Februar des laufenden Jahres den Haushalt verabschieden zu können. "Eine stellvertretende Kämmerin einzustellen, hat sich bewährt", sagte Reichert. Karin Hajok präsentierte dann die Zahlen.

Einstimmig verabschiedet

Mit gut zehn Millionen Euro beläuft sich der Gesamtetat um rund eine Million Euro höher, als im Vorjahr. Dabei sind sowohl der Vermögens- aber auch der Verwaltungshaushalt gestiegen. Vor allem die Arbeiten an der Sanierung des Alten Hafens schlagen sich mit rund 3,5 Millionen Euro an Ausgaben nieder, der Abschluss der Arbeiten soll im Sommer 2024 sein. Da steht dann mit der Erweiterung des Kindergartens aber auch schon das nächste Marktstefter Großprojekt an.

Das macht sich bei der Verschuldung bemerkbar: Sind heuer "nur" 300.000 Euro an Kreditaufnahmen vorgesehen, so steigen diese in den Jahren bis 2026 auf rund 3,2 Millionen Euro an. Darin sind dann aber auch Gelder für Abwassereinrichtungen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro enthalten, die kostenrechnend sind. Die Verabschiedung des Haushaltes erfolgte einstimmig.

Auch Marktsteft wird sich an der Ferienbetreuung für Schulkinder in den Oster- und Sommerferien beteiligen. Der Bürgermeister schätzt die Kosten für die Stadt auf 600 bis 800 Euro.