Kein Sitzplatz war am Sonntagnachmittag beim Gottesdienst in der Stephanuskirche in Eichfeld mehr frei. Hauptgrund für das große Interesse war die Ordination der neuen Pfarrerin für die Kirchengemeinden Eichfeld und Volkach. Regionalbischöfin Gisela Bornowski vollzog die feierliche Einsetzung von Kathrin Tewes in ihr neues Amt. Mit der Ordination bekam die 32-Jährige offiziell von Seiten der evangelischen Kirche die lebenslange Beauftragung zum Dienst an Wort und Sakrament.

Vor einem Jahr hatte Tewes ihre Ausbildung und die praktische Vorbereitung (Vikariat) auf den Pfarrberuf am Heuchelhof in Würzburg abgeschlossen. Aufgewachsen in einem Dorf bei Bamberg studierte sie mehrere Jahre gemeinsam mit ihrem Mann André in Kiel.

Vor zehn Jahren konvertiert: Theologiestudium in Neuendettelsau

"Schon lange wusste ich, dass ich beruflich mit Menschen arbeiten will", blickte sie zurück. Sie studierte zunächst frühkindliche Bildung, wechselte bald ins Gymnasiallehramt mit den Fächern Deutsch und evangelische Religion und entschied sich für das Studium evangelischer Theologie. Ursprünglich katholisch getauft, konvertierte sie vor zehn Jahren. Dem Lehramtsstudium in Kiel folgte der Abschluss des Theologiestudiums in Neuendettelsau. "Für mich liegt der besondere Reiz an diesem Beruf in der Vielfältigkeit der Aufgaben und in der Nähe zu den Menschen", betonte sie. "Ich freue mich gemeinsam mit den Menschen hier, den Alltag der beiden Gemeinden zu gestalten. Ich bin total gespannt darauf."

Vor dem Ordinationsgottesdienst war die neue Pfarrerin am Pfarrhaus abgeholt und zum Gotteshaus gebracht worden. Schon bei der Begrüßung am Pfarrhaus durch die Vertrauensfrauen der Kirchenvorstände Karola Elflein und Sabine Wolf (Eichfeld), Ingrid Taeger und Marianne Friedrich (Volkach) sowie Dekan Günther Klöss-Schuster und Pfarrer Martin Voß, der die Zeit der 13-monatigen Vakanz in den beiden Kirchengemeinden überbrückte, war die große Freude über den Start der neuen Seelsorgerin deutlich spürbar.

"Große Freude für das ganze Dekanat"

Der Posaunenchor unter der Leitung von Pfarrer i.R. Erich Eißelein empfing die Seelsorgerin mit einer feierlichen Fanfare. Dekan Klöss-Schuster freute sich über das nach seiner Ansicht "außergewöhnliche" Ereignis. Dass eine Ordination und die Berufung auf eine Pfarrstelle zusammenfallen, gebe es nicht so häufig. Im Zeitraffer skizzierte er den Werdegang der neuen Pfarrerin. Ihre Berufung auf Probe sei eine große Freude für das gesamte Dekanat.

Regionalbischöfin Gisela Bornowski vollzog die Ordination durch Handauflegung und überreichte Urkunde und Ordinationskreuz. Künftig leitet Tewes die Gottesdienste in Eichfeld und Volkach, die ihre Vorgängerin Pfarrerin Christiane Rüpplein sechs Jahre lang zelebriert hatte. Rüpplein trat Anfang 2022 in den Ruhestand.

Grußworte sprachen unter anderem Landtagsabgeordnete Barbara Becker, stellvertretender Landrat Robert Förster und Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Im Anschluss an den Festgottesdienst traf man sich zum gegenseitigen Kennenlernen im evangelischen Gemeindehaus in Volkach.