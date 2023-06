Karl-Heinz Erk begeht am Sonntag, 18. Juni, sein 80. Wiegenfest. Der Jubilar wurde 1943 als jüngstes von vier Kindern der Wirtsleute Erk in Würzburg geboren. 1945 wurde die Familie wegen befürchteter Bombenangriffe auf die Stadt in die Haßberge evakuiert und kam 1946 nach Effeldorf, dem Heimatort des Vaters.

Nach sechs Klassen in der Dorfschule schloss er die Schulzeit in Würzburg ab. 1957 begann er eine Lehre zum Automechaniker und arbeitete noch bis 1967 im Ausbildungsbetrieb. Bis 1984 übernahm er in Biebelried die Tankstelle und legte die Meisterprüfung ab. Danach arbeitete er als Kfz-Sachverständiger und machte sich 1994 zusätzlich mit einer eigenen Kfz-Werkstatt selbständig. Bis 2008 pachtete er zusammen mit dem Sohn eine Tankstelle in Dettelbach. Bis Ende 2022 arbeitete Karl-Heinz Erk selbständig in seiner Werkstatt und begutachtete Fahrzeuge.

Zwölf Jahre war er dritter Bürgermeister

1966 hatte er die gleichaltrige Christa Zörner aus Effeldorf geheiratet, mit ihr zog er 1970 in das eigene Haus. Die Ehefrau verstarb im vergangenen Jahr. Zum Geburtstag gratulieren zwei Söhne und drei Enkel.

Neben seinen beruflichen Tätigkeiten kümmerte sich der Jubilar um die örtlichen Vereine. Er gründete 1966 die DJK Effeldorf, den Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein und den Kindergarten Bibergau-Effeldorf, bei dem er 17 Jahre als zweiter Vorsitzender fungierte. Von 1988 bis 2003 führte er auch die DJK, in diese Zeit fiel der Neubau des Sportheimes. Nicht zu vergessen die Mitgliedschaft in der Feuerwehr, sechs Jahre als zweiter Kommandant. Seit 1993 ist Erk Mitglied im Fränkischen Glatzenclub, dem er 24 Jahre vorstand und dessen Ehrenpräsident er heute ist. In der Kfz-Innung war er 25 Jahre Prüfungsmeister und erhielt dafür den Goldenen Meisterbrief.

Da er von 1974 bis 2012 im Stadtrat saß, darunter zwölf Jahre als dritter Bürgermeister, ehrte ihn Bürgermeister Reinhold Kuhn mit dem Goldenen Ring der Stadt. Bilder des Künstlers Richard Rother, Fotografieren und das Restaurieren von Oldtimern prägen seine Freizeit bis heute.