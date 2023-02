Die Jahreshauptversammlung der Soldatenkameradschaft Reupelsdorf war geprägt von zahlreichen Ehrungen langjähriger Mitglieder durch den Bayerischen Soldatenbund (BSB). Sie zeigte auch auf, dass das Vereinsleben immer noch von den Beschränkungen der Vorjahre geprägt war.

Vorsitzender Manfred Marx und seine Stellvertreterin Hannelore Flurschütz skizzierten einen Jahresverlauf ohne große Höhepunkte. Die Kriegsgräbersammlung und die Teilnahme an Veranstaltungen wie dem Volkstrauertag konnten wieder in gewohntem Rahmen stattfinden und Verstorbene auf ihrem letzten Weg begleitet werden.

Entsprechend berichtete Kassier Lothar Stöcklein von einem mit minimalem Minus abgeschlossenen Jahr. Als neuer Fahnenträger konnte Frank Göllner gefunden werden, die Fahnenbegleitung muss aber zunächst jeweils kurzfristig organisiert werden.

Etliche Vereine im BSN mussten in der Pandemie aufgeben

BSB-Kreisvorsitzender Gerd Radimirski hatte im wesentlichen Ankündigungen im Gepäck. So bot er an, zum Tag der Bundeswehr am 17. Juni Fahrmöglichkeiten zu suchen. Der nächstgelegene Veranstaltungsort sei Veitshöchheim, der wohl interessanteste hingegen der Luftwaffenstandort Kaufbeuren. Weiter kündigte er eine Bezirksversammlung des BSB an, mit der man im Verzug sei, anschließend solle eine Kreisversammlung folgen.

Bereits im Vorjahr hatte die Kameradschaft mit dem BSB-Kreisverband an der Soldatenwallfahrt nach Vierzehnheiligen teilnehmen wollen, zum genauen Termin jedoch keine Einladung aus Oberfranken erhalten. Für 2023 stehe der Termin noch nicht fest, jedoch will der Kreisverband der Tradition folgend wieder daran teilnehmen.

Mit Bedauern stellte Radimirski fest, dass im BSB etliche Vereine in der Pandemie aufgeben mussten. Das habe eine Diskussion um die Aufstellung für die Zukunft ausgelöst.

Aus der Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge berichtete Gerhard Bauer, dass das bereits gute Sammelergebnis in Reupelsdorf mit 477,50 Euro erneut verbessert werden konnte.

Durch den am 24. Februar 2022 vom Zaun gebrochenen Krieg Russlands gegen die Ukraine kamen die Arbeiten des Volksbundes in Osteuropa weitgehend zum Erliegen. Dennoch seien mehr Gräber ausfindig gemacht, Gefallene identifiziert und umgebettet worden als erwartet.

Ehrungen

55 Jahre: Stefan Fröhling, Albin Kreis;

50 Jahre: Gerhard Berthold, Arthur Singer;

45 Jahre: Manfred Marx, Willi Stöckinger;

40 Jahre: Erich Brendler, Adolf Flurschütz;

25 Jahre: Norbert Czeschka, Hubert Kreis, Stefan Wenner.