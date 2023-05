Dieses Schuljahr haben 173 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) aus den Jahrgangsstufen 5 bis 12 an einer 75-minütigen Klausur teilgenommen. Bei diesem internationalen Multiple-Choice-Wettbewerb haben bundesweit etwa 11.300 Schulen und über 827.000 Kinder und Jugendliche mitgefiebert. In jeder der Klassenstufengruppen gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die mit je 3, 4 bzw. 5 Punkten bewertet werden. Insgesamt konnten in den Klassenstufen 5 und 6 maximal 120, in den Klassenstufen 7 bis 12 maximal 150 Punkte erreicht werden. Die 24 - ab der 7. Jahrgangsstufe 30 Aufgaben sind so aufgebaut, dass für einen Teil der Lösungen bereits Grundkenntnisse aus dem Schulunterricht ausreichend sind, bei einem weiteren Teil ein tieferes Verständnis des in der Schule Gelernten und der kreative Umgang damit benötigt werden; hinzu kommen eine Reihe von Aufgaben, die mit etwas Pfiffigkeit zu bewältigen sind.

Für ihre hervorragenden Leistungen erhielten diese Schülerinnen und Schüler einen Preis: Hoatian Jiang (10c) schaffte es sogar unter die 241 deutschlandweit Besten von insgesamt 19.632 Teilnehmenden der 10. Jahrgangsstufe, während Daria Reshetniak (10a) zu den besten 1.000 zählt. Im Durchschnitt wurden in dieser Jahrgangsstufe 62,8 Punkte erreicht. Mit 108,75 Punkten setzte sich Jonathan von Borany (7b) in der 7. Jahrgangsstufe durch, in der es 71.626 Teilnehmende gab, mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 61,60. Die Schülerin Ronja Rehberger (6b) erzielte mit 102,50 Punkten ebenfalls ein herausragendes Ergebnis in der 6. Jahrgangsstufe, in der die durchschnittliche Punktzahl der 155.516 Teilnehmenden 54 Punkte betrug. Außerdem erhielt sie zu Ehren von Peter O’Holloran, von dem die Idee 1978 für den Wettbewerb stammte, das Känguru-T-Shirt. Sie hatte die meisten aufeinanderfolgenden richtigen Antworten – tätigte also den größten Känguru-Sprung.

Jeder Teilnehmende des Wettbewerbs erhielt natürlich eine Urkunde und den üblichen "Preis für alle", ein kleines Knobelspiel aus Papier. Ein ganz großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die gesamte LSH-Schulfamilie, die eine so erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb ermöglicht hat.

Von: Angela Ruh (Mathematik Fachschaftsleiterin, Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid)