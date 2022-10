Zu einem Erfahrungsaustausch hatten sich kürzlich rund 20 Juristinnen und Juristen der Großen Kreisstädte Bayerns in Kitzingen getroffen. Eingeladen hatte Kitzingens Rechtsdirektorin Susanne Schmöger. Auf der Tagesordnung standen aktuelle Themen wie anstehende Änderungen im Kommunalrecht, die Straßenbeleuchtungspflicht der Kommunen in Zeiten der Energieknappheit, eine mögliche Entgeltumwandlung für E-Bikes oder die Aufgaben der Städte in ihrer Funktion als Schulaufwandsträger. Susanne Schmöger berichtete von ihren durchweg positiven Erfahrungen bezüglich der Einrichtung einer zentralen Vergabestelle bei der Stadt Kitzingen. Zweimal pro Jahr treffen sich die Juristinnen und Juristen der Großen Kreisstädte an wechselnden Standorten in Bayern. "Ein wertvoller Termin, um Erfahrungen direkt auszutauschen und neue Anforderungen zu diskutieren", so Schmöger. Vom Rahmenprogramm, einer Führung durch das Deutsche Fastnachtmuseum, zeigten sich die Teilnehmer begeistert.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)